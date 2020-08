Alaba wurde mit drei deutschen Weltmeistern in die zweithöchsten Kategorie „Internationale Klasse“ eingestuft. „In der Bundesliga blieb der Münchner so gut wie fehlerfrei, beim Endturnier der Champions League in Lissabon zeigte sich in der einen oder anderen Szene jedoch, was ihm zur Weltklasse fehlt“, rechtfertigt der „kicker“ die Nicht-Nominierung für die „Weltklasse“. „Sein haarsträubender Fehlpass am eigenen Strafraum hätte im Finale fast die Führung für Paris eingeleitet, auch beim Eigentor gegen Barcelona im Viertelfinale machte er keine ganz glückliche Figur. Dennoch war seine Gesamtleistung in der Rückrunde beeindruckend“, heißt es in der Bewertung.