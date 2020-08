Fettleber schon bei jedem Zweiten

Virusbedingte Hepatitis-Formen wie A, B oder C sind bekannt. Eine Fettleber-Hepatitis aber kaum. Prim. Dr. Arnulf Ferlitsch, Leiter der Abteilung Innere Medizin, Gastroenterologie und Nephrologie am KH der Barmherzigen Brüder in Wien informiert. Eine Fettleber-Hepatitis tritt öfters auf als Hepatitis C und liegt weltweit an 2. Stelle für eine Lebertransplantation. Mehr als die Hälfte der Österreicher hat eine Fettleber. Nicht immer ist übermäßiger Alkoholkonsum daran schuld. Eine nichtalkoholische Fettleber betrifft sogar junge, schlanke Menschen, die sich falsch ernähren und viel naschen. Fett in der Nahrung ist weniger problematisch als Zucker. Die Leber kann mit den vielen Kalorien nicht umgehen, es kommt zu Entzündungen.