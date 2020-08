Aus ihrer Schwangerschaft hat Gigi Hadid bislang eher ein Geheimnis gemacht. Doch jetzt will die Model-Schönheit offensichtlich alle Welt an ihrem Babyglück teilhaben lassen. Auf Instagram veröffentlichte die 25-Jährige mehrere Fotos, auf denen sie ihren mittlerweile schon kugelrunden Babybauch wunderschön in Szene gesetzt hat.