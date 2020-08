„Königspinguine bauen keine Nester. Sie brüten das Ei stehend in ihrer Bauchfalte aus. Ist das Küken geschlüpft, versteckt es sich in den ersten Wochen noch in dieser Bauchfalte“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Jetzt „vergisst“ das Küken oft, wie groß es schon ist, und versucht sich zwischen Füßen und Bauch hineinzuquetschen - mit wenig Erfolg.