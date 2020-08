In der Corona-Krise wuchs in ihnen der Wunsch, noch mehr Menschen mit ihrer Kunst Freude zu bereiten. „Wir haben unsere Glücksboten und Engelchen zum Leben erweckt“, berichten sie von den neuen „Nonos“-Skulpturen im Miniformat, die man zuhause aufhängen oder als Schmuckstück um den Hals tragen kann. Zudem sind ab Oktober kleine Tässchen in verschiedenen Ausführungen im Online-Shop erhältlich. „So kann jeder ein kleines Stückchen Nonos sein Eigen nennen“, erklären die Künstlerinnen, die aus dem positiven Feedback ihrer Kunden Inspiration schöpfen.