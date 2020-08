Wenn in den kommenden Tagen die großen Publisher auf der Gamescom ihre aktuellen Spiele-Blockbuster präsentieren, zeigt sich: Videospiele sind ein Massenphänomen - und österreichische Entwicklerstudios mischen kräftig mit. In vielen internationalen Spiele-Hits steckt nämlich heimisches Know-how. Österreichische Entwickler waren/sind beteiligt an der Entwicklung von Top-Projekten wie „World of Tanks: Frontline“ (Bongfish, Graz), „Die Siedler“ (Mi’pu’mi Games, Wien), „Sea of Thieves“ (Purple Lamp, Wien) oder „Bus Simulator 18“ (stillalive studios, Innsbruck).