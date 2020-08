Wie die Landespolizeidirektion Steiermark informierte, war der Mann noch vor Mitternacht in das Laufhaus gekommen und hatte mit der Prostituierten eine Zeit und den Lohn vereinbart. Nach Ablauf der Zeit wollte der 22-Jährige das Geld aber kurz nach Mitternacht wieder mitnehmen. Bei dem Gerangel mit dem Messer, das er in seiner Arbeitshose dabeihatte, erlitt die Rumänin leichte Verletzungen an den Handinnenflächen. Der Täter flüchtete mit seinem Wagen und dem Lohn.