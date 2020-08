FPÖ will mehr auf die Straßen

Bei der FPÖ hat man vier Millionen Euro veranschlagt, bleibt also auch klar unter der Grenze. Man setzt ebenfalls auf Plakate und Social Media, verzichtet aber auch nicht auf Bürgerkontakt in Form von Straßenaktionen. Der Auftakt soll in kleinerem Rahmen - und möglicherweise outdoor - stattfinden, hieß es in der FPÖ.