Ein Soldat der Khevenhüller-Kaserne in Lendorf in Klagenfurt ist mit dem Coronavirus infiziert - das bestätigen Bundesheer-Sprecher Christoph Hofmeister und Landespressedienst-Leiter Gerd Kurath gegenüber der „Kärntner Krone“. Inzwischen wurden in seinem Umfeld zwei weitere Personen - darunter ein Soldat - positiv getestet.