„Pokémon Go“ lässt grüßen: Mit „The Witcher: Monster Slayer“ schickt der zu CD Projekt Red gehörende Entwickler Spokko Nutzer von iOS- und Android-Geräten auf virtuelle Monsterjagd in der realen Welt. Dank Augmented Reality soll es Spielern möglich sein, „die Welt um sich herum zu erkunden, während sie neue und bekannte Monster verfolgen, studieren und bekämpfen, wobei die Tageszeit und die realen Wetterbedingungen genutzt werden können, um die Oberhand zu gewinnen“, wie es in einer Ankündigung heißt. Der Titel befindet sich derzeit in Entwicklung, ein Veröffentlichungstermin soll noch heuer bekannt gegeben werden.