Insgesamt leiteten die Beamten bei den Kontrollen am Mittwoch in Kuchl 1500 Lkw ab, 15 davon wurden näher kontrolliert, sieben waren nicht verkehrssicher. Es gab 14 Anzeigen, insgesamt 1150 Euro an Sicherheitsleistung wurden eingenommen. Zu beanstanden war in vielen Fällen auch der Zustand der Reifen.