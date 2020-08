Eine Verordnung, wie etwa im Land Salzburg, könnte auch so manchem Baum in Klagenfurt die Rinde retten. Stadtrat Frank Frey: „Derzeit haben wir nur das Sagen, wenn es um Bäume im Stadtbesitz geht. Mit der Verordnung könnten wir verhindern, dass auch andere Bäume so leicht fallen. Es würde untersucht werden, wie wertvoll sie sind. Natürlich würde man niemandem das Recht nehmen, etwas zu bauen. Aber man hätte ein bisschen Einfluss.“