Der Mann aus dem Paternion fuhr demnach am Mittwoch um 17.30 Uhr auf der Drautalbundesstraße (B100) aus Richtung Feffernitz kommend in Fahrtrichtung Stadelbach. In Kellerberg, einer Ortschaft in der Gemeinde Weißenstein, kam er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte wenige Meter weiter frontal gegen die Einhausung einer Fußgängerunterführung.