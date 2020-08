Von überall her kamen Bergretter zu Hilfe

In kürzester Zeit kamen Bergretter aus den verschiedensten Landesteilen zu Hilfe, die alle im Dachsteingebiet unterwegs waren (Hallstatt, Ramsau, Mürzzuschalg, Kufstein, St. Johann im Pongau). Der Verletzte wurde erstversorgt und in eine Trage gelagert, was bei der Steilheit des Geländes (ca. 40°) in diesem Bereich und dem starken Wind eine echte Herausforderung war.