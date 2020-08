Der Österreicher mit albanischen Wurzeln wuchs unter familiären Schwierigkeiten auf, ein Todesfall setzte ihm zudem stark zu, hieß es in einem Bericht der Bewährungshilfe: Der 21-Jährige aber „hält sich gut an die Vorgaben in der Justizanstalt und strebt eine Berufsausbildung zum Kfz-Mechaniker an“. Diesen „positiven Gesinnungswandel“ hob Verteidiger Hansjörg Reiner beim Berufungsprozess in Salzburg hervor und plädierte für eine Reduktion der Haftstrafe.