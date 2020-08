Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): „Es war ein sehr wichtiger Sieg, die Champions-League-Reise geht weiter. Zumindest die Europa League haben wir fix, von daher sind wir sportlich und wirtschaftlich auf der sicheren Seite. Der Sieg war absolut verdient, Lok Zagreb hatte über 90 Minuten keine herausgespielte Chance. Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte kontrolliert, leider haben wir es in der zweiten Hälfte in der einen oder anderen Situation verpasst, ruhiger herauszuspielen. Das Entscheidende war das Weiterkommen. Es war eine solide Leistung, aber natürlich müssen wir besser spielen. Kara hat sich in den sieben Monaten bei uns echt gut entwickelt. Ich freue mich für ihn und bin froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben.“