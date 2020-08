Zwölf Bodycams im Einsatz

Die Polizei kann auf eine einjährige Erfahrung zurückgreifen, da im März 2019 die damalige türkis-blaue Bundesregierung den Einsatz von Bodycams bei der Polizei einführte. 12 dieser am Körper getragenen Kameras sind in Tirol derzeit in Verwendung. „Auch die Tirol Kliniken und die ÖBB -außer in Tirol- setzen diesen speziellen Kameras ein“, informiert VBM Johannes Anzengruber.