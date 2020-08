Nach dem Hilferuf seines Kollegen ist Josef Mündlers Kärnten-Urlaub am Samstag mit einem Schlag beendet. „Ich hab sofort gewusst, was passiert sein muss, und auch in etwa wo“, erinnert sich der Leiter der steirischen Hagelabwehr an die dramatischen Stunden. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt, letztendlich konnten die verunfallten Piloten unter heikelsten Bedingungen auf einer Wiese im weststeirischen Hochgößnitz geborgen werden.