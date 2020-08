Mehrere zum Teil schwere Fahrradunfälle ereigneten sich am Mittwoch in Tirol: In Innsbruck wollte ein 30-Jähriger einem Mann und zwei kleinen Kindern ausweichen und kam dadurch mit seinem Fahrrad zu Sturz, in Ellmau wurde ein 13-jähriger E-Biker auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und in Kundl wurde ein 57-jähriger Radfahrer von einem Pkw überrollt und dabei schwer verletzt.