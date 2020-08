Ein Todesanzeigen-Plakat, das dieser Tage in einer Ortschaft bei Rimini erschienen ist, sorgt in Italien für Diskussionen. Abgebildet ist ein Foto der 84-jährigen Verstorbenen, auf dem sie lachend den Mittelfinger zeigt. Das ungewöhnliche Bild, das in mehreren Vierteln der Kleinstadt zu sehen ist, wurde auch auf Facebook veröffentlicht und löste Aufsehen aus.