Details zur Ampel fehlen noch

Das Verlassen des Sonderwegs mit seit 9. Juli schärferen Maskenpflichten in Oberösterreich für Handel und Gastronomie hat sich schon in der „Krone“ vom Mittwoch abgezeichnet, siehe Ausriss unserer Titelseite. LH Thomas Stelzer und Vize Christine Haberlander begründen das mit dem Anliegen „zum Start der Corona-Ampel“ eine einheitliche Ausgangslage zu schaffen". Denn mit der Ampel soll künftig in ganz Österreich klar sein, welches Risiko und damit verbunden welche Maßnahmen in welchem Gebiet gültig sind, in der Theorie zumindest. Weitere Details sollen bis am 4. September kommen.