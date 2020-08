Neun Monate lang saß eine vierfache, schwer kranke Mutter in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft, weil sie laut Anklage in ihrem steirischen Heimatort vier Brände gelegt haben soll. Die Ermittler hätten katastrophal gearbeitet, sagen ihre Verteidiger. Und erwirken einen Freispruch von diesem Vorwurf!