Österreichisches Lebensmittelbuch

Schließlich sei im Österreichischen Lebensmittelbuch festgehalten: „Auch eine ekelerregende Beschaffenheit eines Lebensmittels, die nicht so krass ist, dass sie seine Beurteilung als ,gesundheitsschädlich‘ rechtfertigen würde, kann die Beanstandung ,für den menschlichen Verzehr ungeeignet‘ ergeben, und zwar dann, wenn der Verbraucher bei Kenntnis der in Betracht kommenden ekelerregenden Beschaffenheit vom Genuss solcher Lebensmittel Abstand nehmen würde.“ Für die mikrobiologische Bewertung von verzehrfertigen Obstsalaten gibt es übrigens in Österreich keine Vorgaben. Im Test wurden die Richt- und Warnwerte der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie herangezogen.