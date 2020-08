Die Kriminaldienstgruppe der Polizei in Schärding führte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz Ermittlungen gegen eine 45-Jährige aus Schärding. Ihr wird vorgeworfen und bei den Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, ab Mai 2010 sechseinhalb Jahre Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag bezogen zu haben, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt zuerst in der Türkei und später in Deutschland wohnhaft war.