Natürlich steht Liverpool erst am Anfang der Vorbereitung. Für die Bullen war’s vorm Cup-Auftakt am Samstag in Bregenz indes schon die Pflichtspiel-Generalprobe. Doch das Lob des Superstars zielt völlig in die richtige Richtung ab: Österreichs Meister hat zumindest gegen Nizza und jüngst Liverpool bewiesen, reif für größere internationale Aufgabe zu sein. Bedeutet: Am 29. oder 30. September muss erstmals aus der Quali heraus der Einzug in die Königsklasse gelingen.