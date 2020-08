Günstig sind auch die Regionen nicht mehr: Die Auswirkungen des Tourismus und einer kaufkräftigen Anleger-Schicht sind vor allem Innergebirg zu spüren. Immoserivce.at erhebt regelmäßig die Daten. In der Bergstadt Zell am See, die nicht nur in Reiseprospekten für glasklares Wasser und idyllische Lage steht, kletterten Spitzenwerte bereits auf 6684,04 Euro. Im benachbarten Saalfelden, das touristisch weniger bedeutend ist, liegen Rekordwerte bei knapp 5000 Euro pro Quadratmeter. Die Bautätigkeit ist in dem weiten Becken rege. Verstärkte Umwidmungen können auch punktuell zu Spitzen führen. Experten von ImmoScout24 berichten über einen extrem hohen Preisanstieg in Saalfelden – 27 Prozent im Vergleich zu 2019.