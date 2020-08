Am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr war ein 58-jähriger Völkermarkter mit seinem Pkw auf der Feldstraße in Krobathen unterwegs und wollte in weiterer Folge in die St. Michaeler Straße (L88) nach links einbiegen.

Dabei übersah der Mann einen 37-jährigen Motorradfahrer - ebenso aus Völkermarkt - welcher von St. Michael ob der Gurk in Richtung Pischeldorf unterwegs war.