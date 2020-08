Konkret befand sich der Sportler in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in dem Fitnessstudio. Jene Personen, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls dort waren, seien direkt über die Sachlage informiert worden, hieß es via Aussendung seitens der Stadt. Rund 100 sind nun zu einem freiwilligen Test aufgerufen, durchgeführt werden diese - wie zuletzt - in einer Teststrecke am Areal der Arena Nova, und zwar am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr.