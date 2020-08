Schlepper verlangen 5000 Euro für eine Überfahrt

Es ist die türkische Regierung, die in Sachen Migration ein „gefährliches Spiel“ spiele, heißt es. Menschen wird von einer „heilen Welt“ in Europa erzählt, und Schlepper machen das große Geschäft damit. Derzeitiger Kostenpunkt für eine (sinnlose) Überfahrt: 500 statt 5000 Euro! Denn in Griechenland ist Endstation.