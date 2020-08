„Alles hat sich auf das Auftaktspiel gegen Marchfeld Mannsdorf gefreut. Dann kam die Absage wegen eines positiven Coronatests von Seiten der Niederösterreicher. Jetzt haben wir stark auf das Cup-Spiel hingearbeitet und jetzt haben wir einen positiven Fall in unseren Reihen. Alle anderen haben einen negativen Test. Es soll anscheinend nicht sein für uns“, stöhnt WSC-Coach Robert Weinstabl.



Ganzes Team in Quarantäne

In kürzester Zeit sind dem Sport-Club jetzt schon zwei wichtige Spiele ausgefallen. „Sportlich ist es für uns natürlich eine Katastrophe. Wir wollen, aber können nicht spielen“, so Weinstabl weiter. Viel schlimmer als die Absage des Cup-Spiels gegen St. Jakob/Rostental, ist aber die Tatsache, dass der komplette Kader plus Betreuer in einer 10-tägigen-Heimquarantäne ist. „Für mich völlig unverständlich, aber wir sind gerade dabei uns zu informieren wie wir das vielleicht nicht absitzen müssen“, kann Weinstabl nur den Kopf schütteln. Daher wackeln die beiden Spiele gegen die Admira Juniors (1. September/A) und Bruck/Leitha (4. September/H) gewaltig.