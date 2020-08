Dieser Nachtdienst bleibt den beiden Sanitätern Leonie Müller und Alexander Reister wohl ewig in Erinnerung. Als sie in der Nacht auf Mittwoch eine werdende Mutter in die Innsbrucker Klinik einliefern wollten, brachte die Frau kurz vor dem Ziel im Rettungswagen einen gesunden Buben zur Welt.