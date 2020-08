„Der Balu ist seit mittlerweile vier Jahren bei uns. Er hat seine Katzenleiter am Balkon und kann da ein und ausgehen wie er will“, erklärt der fassungslose Besitzer (31). Am Mittwochmorgen kehrte Balu allerdings schwer verletzt zurück. „Ich hab’ ihm in der Früh sein Essen hingestellt, als ich aus dem Bad kam, sah ich das Blut“, so der 31-Jährige.