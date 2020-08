Bergung per Hubschrauber

Die toten Rinder werden nun mit dem Hubschrauber geborgen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, die betroffenen Landwirte dürften aber versichert sein. Wie Landesveterinärdirektor Schöchl erklärte, sei es in seiner mittlerweile bereits mehr als 25 Jahre langen Amtszeit das erste Mal, dass eine so große Anzahl an Tieren auf einmal vom Blitz getroffen wurde.