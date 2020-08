Vor zwei Jahren hängte der mittlerweile 35-Jährige seine Spieler-Karriere an den Nagel, ist seitdem Trainer von Oberliga-Klub Brixen und kennt den Fußball im Tiroler Unterhaus daher bestens. „Innsbruck hat in der vergangenen Saison Pech gehabt. Als die Meisterschaft wegen Corona vorzeitig abgebrochen worden ist, war man Tabellenführer, wäre vermutlich in die Regionalliga aufgestiegen. Im Sommer hat es einen großen Umbruch gegeben, nun ist’s ein neu zusammengewürfelter Haufen“, sagt Hölzl, der mit den Schwarzen einst Meister und Cupsieger wurde.

Alle negativ

Den Elften der Tiroler Liga nehmen Christian Ilzer und Co. trotz der eindeutigen Rollenverteilung aber nicht auf die leichte Schulter nimmt. SV Innsbruck wurde in der letzten Runde eigens von einer Agentur beobachtet. „Nachdem auch der Heimvorteil wegfällt, wird es für den SVI ganz, ganz schwer“, meint Hölzl, der im Dezember wieder seine alten Spezis in Graz besuchen wird. „Der Kontakt zu einigen ist nie abgerissen. Ferdl Feldhofer etwa war mit seiner Familie im Sommer für ein paar Tage bei uns.“