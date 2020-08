„Wir waren auch heuer wieder vollkommen ausgebucht. 37 Kinder haben an den Erlebnistagen teilgenommen“, freut sich Melcherhof-Leiterin Willemine Van Ee. Denn im August können Kinder spannende Tage auf ihrem Areal verbringen, die Schweine, Ziegen, Pferde, Esel und was sonst noch kreucht und fleucht am Hof pflegen und streicheln, aber auch die umliegende Natur erforschen, gemeinsam für das Mittagessen kochen, natürlich nur mit regionalen Produkten.