Los geht’s beim weststeirischen Traditionsklub am 5. September mit dem Spiel in Ferlach, am 12. 9. steigt dann gegen Krems das erste Heimspiel nach sechs Monaten. In Graz geht es schon Freitag (18 Uhr) rund: Der Testspiel-Leckerbissen zwischen der HSG Graz und THW Kiel im Sportpark (Karten sind bei ÖTicket noch erhältlich) dient quasi als Testlauf für den ersten Heimauftritt der Magelinskas-Mannschaft gegen Linz (13.9).