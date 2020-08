„Wir gehen mit den Eltern alles durch“

„Bei uns kann jeder Schüler mit der Füllfeder probeschreiben“, so Koits-Wiesmayr. Viele Mamas und Papas sind beim Kauf der Schulartikel überfordert. „Man kann uns entweder eine Liste per Mail schicken und wir richten alles her. Oder wir gehen mit den Eltern alles genau durch“, erklärt die Chefin des Familienbetriebs. Das gesamte Testergebnis gibt’s online unter ooe.konsumentenschutz.at.