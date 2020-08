„Ich wollte mir unbedingt noch eine Packung Zigeunerräder sichern, bevor die Köstlichkeit umbenannt wird. Das hat ja vielleicht einmal Sammlerwert“, meldete sich ein zweifacher Familienvater aus Wien-Hietzing in der „Krone“-Redaktion zu Wort. Tatsächlich war in einigen Geschäften eine höhere Nachfrage nach der feurigen Paprika-Spezialität zu verzeichnen, die in Zukunft „zeitgemäß“ unter dem Begriff Zirkusräder verkauft werden soll. Schon Ende dieser Woche werden die neuen Verpackungen in den Regalen landen.