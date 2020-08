Promigast Lafer positiv überrascht

Prominenter Gast am runden Tisch war TV-Koch Johann Lafer, der in Deutschland schon einige Lokale eröffnet hat. Der gebürtige Steirer sei fasziniert davon, wie in Graz die Gastronomen und das Ministerium zusammen überlegen, wie es funktionieren kann. „Ich kenne das aus meinem Umfeld in Deutschland so nicht. Diese Gemeinsamkeit hier ist großartig.“ Er betonte auch, dass die Gastronomen in Österreich mit gutem Beispiel vorangehen würden. Das würde er sich auch in Deutschland wünschen - „ohne Konkurrenz-Gedanken“.