Nach einer aufgrund der Corona-Krise äußerst kurzen Sommerpause steht ein heißer politischer Herbst bevor. Den Anfang macht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bereits am Freitag mit seiner Rede zur Lage der Nation. Und die hat es gleich einmal in sich: Wie die „Krone“ vorab erfuhr, wird der Regierungschef in seiner Ansprache an die Bevölkerung darauf eingehen, dass die Pandemie voraussichtlich kürzer dauern werde, als viele Experten ursprünglich angenommen haben. Er rechnet sogar damit, dass eine Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021 möglich sei.