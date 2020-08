März 2020, Corona beherrscht die Welt, über ganz Tirol wird ein Lockdown verhängt. Regale in Supermärkten sind leer geräumt, Politik und Landwirtschaft appellieren, regional zu kaufen. Helmut Sonnweber ist Ingenieur, arbeitet zu dieser Zeit im Home-Office. Der 47-Jährige hat ein Haus in der Oberländer Gemeinde Pettnau. Zu seinem Grundstück zählt ein großer Garten, leicht abschüssig in einem Hang. Sonnweber mäht die Fläche mit der Sense, in Schubkarren bringt er das Gras zu benachbarten Bauern.