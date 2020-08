Blümel will in Bundesregierung bleiben

Blümel geht bei der Wien-Wahl am 11. Oktober für die ÖVP als Spitzenkandidat ins Rennen. Trotzdem wird der amtierende Finanzminister nach geschlagener Wien-Wahl wohl nicht ins Stadtparlament wechseln. Denn: Ein Regierungsamt in Wien oder der Verbleib in der Bundesregierung seien die wahrscheinlichsten Optionen, sagte er im ORF-Interview.