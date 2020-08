Die Los Angeles Clippers haben in Spiel fünf ihrer Play-off-Serie gegen die Dallas Mavericks ein klares Statement abgegeben. Nach dem deutlichen 154:111-Sieg am Dienstag führen die Clippers mit 3:2 und brauchen nur noch einen Sieg zum Einzug in die zweite Runde. Paul George (35 Punkte) und Kawhi Leonard (32) glänzten für LA, das in Sachen Punkten einen neuen Clubrekord in den Play-offs markierte.