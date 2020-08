Na hoffentlich bekommt Richard Lugner bei diesen scharfen Genesungswünschen nicht auch noch Herzrasen! Bahati Venus, einst als „Kolibri“ an Mörtels Seite, hat dem Baumeister, der seit einem Sturz in seiner Döblinger Villa mit einem Bruch der Oberschenkelgelenkskapsel in einem Wiener Spital das Bett hüten muss, jetzt als sexy Krankenschwester gute Besserung gewünscht.