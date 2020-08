Gegen 18 Uhr waren die beiden Fahrzeuge im Bezirk Donaustadt zusammengestoßen, in der Folge versuchte einer der Lenker offenbar Fahrerflucht zu begehen. Um das zu verhindern, stellte sich der 53-Jährige vor den Wagen des Kontrahenten - und wurde angefahren. Er erlitt Verletzungen am Unterkörper, berichtete die Polizei am Mittwoch.