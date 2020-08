Polizei fand weitere Säcke mit Leichenteilen

Angesichts des Verwesungsgeruchs riefen die Teenies die Polizei, die an dem Strand weitere Plastiksäcke mit Leichenteilen entdeckte und die Überreste als jene eines jungen Paares identifizierte: Jessica Lewis (36) und Austin Wenner (27) waren erschossen worden, die Leichen hatte der Täter zerstückelt, in zwei Koffer gepackt und offenbar versenkt. Einer der Koffer war später an den Strand gespült worden, an dem die TikTok-Nutzer ihn fanden, berichtet das IT-Nachrichtenportal „The Daily Dot“.