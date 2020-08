Mehrere am Wochenende in Berlin geplante Protest gegen Corona-Maßnahmen sind behördlich verboten worden: Die Menschenansammlungen werden aufgrund der Pandemie als zu riskant angesehen - eben weil sich die Demonstranten nicht an Hygieneregeln halten würden. Es sei damit zu rechnen, „dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird“, begründete die Senatsverwaltung für Inneres die Entscheidung.