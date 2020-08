„Hydroxychloroquin wurde anfänglich in großem Umfang mit oder ohne das Antibiotikum Azithromycin verabreicht“, sagte der Mitautor Matthieu Mulot, Biologe und Statistiker an der Uni Neuenburg. Aber die Studie belegt, dass die Kombination aus Hydroxychloroquin und Azithromycin das Sterberisiko um 27 Prozent erhöht. In Frankreich wurde der Einsatz des Mittels bereits Ende Mai gestoppt.