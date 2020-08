Für Djokovic, der im Finale der diesjährigen Australian Open einen Fünfsatz-Sieg über Thiem gefeiert hat, läuft es im Hinblick auf die am Montag beginnenden US Open weiter prächtig. „Alles in allem war es eine großartige Performance“, freute sich der „Djoker“. Er habe sich besser als in der Nacht davor gefühlt. „Alles geht in die richtige Richtung“, ist der 17-fache Grand-Slam-Sieger für die US Open gerüstet.