So schnell kann es gehen: Die oberösterreichische Landespolitik, konkret Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP), verkünden nun gemeinsam mit Tilman Königswieser vom Corona-Expertenboard das Ende der verschärften Maskenpflicht in Oberösterreich mit 28. August - so wie es die „Krone“ in der Mittwochsausgabe schon andeuten konnte, siehe hier. Die erneute Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten öffentlichen Bereichen wurde in Oberösterreich Anfang Juli eingeführt. Aufgrund der damaligen Infektionszahlen hat Oberösterreich an der im Vergleich zum Bund strengeren Maskenpflicht festgehalten. Zum Start der künftig österreichweit einheitlichen Risiko- und Maßnahmenregelung durch das Corona-Ampelsystem und nach Prüfung durch die Experten des Landes übernimmt Oberösterreich mit Freitag die Bundesvorgaben.